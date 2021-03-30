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Онлайн-обсуждение Atlantic Council "Готовы к реформам?" вызывает ряд вопросов

30.03.2021 / 17:54
Аналитический центр Atlantic Council на днях провел онлайн-обсуждение: "Готовы к реформам?".

Подобного рода мероприятия вызывают некоторые вопросы у служителей Фемиды.

"Соросятская организация Atlantic Council организовала онлайн-обсуждение на тему: «Готовы к реформам?». Ребята, за 7 лет «реформ» такой вопрос звучит как угроза. Но не суть.
Участие в теплой ванне, для плюрализма мнений и объективности, как всегда, приняли лишь наши доблестные «антикорупционеры»", - отмечают судьи в телеграмм-канале "Под мантией"

"Артемка Сытник – гвоздь программы, как и все 6 лет на должности, повторял свои мантры, что все ему мешают. Все его доброчесного такого хотят уволить, несмотря на то, что он молодец. Хвалил принимавшего участие в обсуждении Руслана Рябошапку. Рассказал, что за 6 лет существования Национального антикоррупционного бюро Украины есть приговор по 9 судьям. Существенный акцент на субъекта привлечения к ответственности. Единственный из выступающих не говорил на английском. (Точно, агент Кремля.)", - сказано в сообщении.

Эксперт по инвестициям Дан Билак "восторженно заявил, что удалась реформа Верховного Суда". "Потом объяснил, почему – его жена судья Верховного Суда Мирослава Билак. (Гражданин Канады, если что.)", - уточнили авторы поста.

Глава НАПК Александр Новиков, "как обычно, рассказывал про антикор стратегию".

"Глава Комитета по антикор политике Анастасия РадИна (так ее называла модератор) рассказывала о своем бредово-маразматическом законопроекте с соросенком Черневым и другими №5030. Найдите время и почитайте этот трэш. Еще она считает, что имя директора НАБУ не важно, - важно, чтобы будущий директор чувствовал себя защищенным. Нельзя увольнять Сытника, не по закону. При этом Настя скромно умолчала, что вместе с соросней блокировала изменения в закон, чтобы было «по закону». Анастасия, следующий директор НАБУ, действительно, будет чувствовать себя защищенным - от любой ответственности за нарушения закона. Потому что вы все покрываете законченного коррупционера", - отмечают авторы поста.

Адвокат Сергей Ионушас сообщил, "как надо реформировать Высший совет правосудия с иностранным элементом, чтобы все были доброчесные. Благодарил Рябошапку за реформу прокуратуры. На Рябошапку не будем тратить буквы. В итоге Сытник выразил благодарность группе единомышленников".

"В общем, если вы не знали, то параллельная реальность существует. И в ней пребывают свидетели секты воскрешения коррупционера Сытника. Не тратьте даже время на просмотр этого действа", - советуют судьи.

Сытник, Atlantic Council
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