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В Киево-Печерской лавре ученые и богословы искали пути преодоления церковного кризиса в Мировом Православии

30.03.2021 / 17:55
В Киево-Печерской лавре ученые и богословы искали пути преодоления церковного кризиса в Мировом Православии
Источник: Центр информации УПЦ
В ходе работы 9-ти секций конференции выступили представители духовных учебных заведений Украинской Православной Церкви и Русской Православной Церкви, представители светских высших учебных заведений, а также преподаватели и студенты Киевских духовных школ

В Киевской духовной академии и семинарии состоялась ХІ ежегодная конференция «Студенческая наука в духовной школе».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, из-за эпидемиологической обстановки часть спикеров приняла участие в конференции дистанционно.

«Последние годы стали для всего Мирового Православия временем серьезных испытаний. Вмешательство Константинопольского патриарха в церковную ситуацию в Украине привело к тяжелому кризису в межцерковных отношениях. Сегодня приобрели особую актуальность вопросы экклезиологии (отрасль христианского богословия, изучающая природу и свойства Церкви – ред.). Учение о церковном единстве, о первенстве во Вселенской Церкви, о каноническом устройстве Поместных Церквей, о апостольском преемстве, о порядке принятия в Церковь тех, кто от нее отошел - все эти вопросы сегодня активно обсуждаются в церковной среде.  Ответы на эти вопросы должны быть сформулированы не только большими богословами, но и каждым студентом духовной школы, всяким православным христианином: все без исключения должны сегодня ответить для себя на эти вопросы, чтобы в будущем не поддаться соблазнам», - отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в обращении к участникам конференции.

Блаженнейший призвал верующих быть верными Церкви Христовой, а для этого необходимо быть «любомудрыми и благоразумными, отличать истину от лжи».

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) выступил з докладом на тему «Православное учение о Церкви: современные вызовы и поиски», в котором рассказал об учении о первенстве во Вселенской Церкви.

«Когда мы говорим о проблемных вопросах в сфере экклезиологии, то это не только теоретическая дискуссия. Вопрос экклезиологии - это вопрос реальной церковной жизни. Учение о Церкви воплощается в церковном устройстве и в межцерковных взаимоотношениях. Поэтому расхождения в сфере экклезиологии не могут не порождать сложных конфликтов. «Украинский кризис» четко показал, что применение на практике «константинопольской модели» влечет за собой тяжелые конфликты между Поместными Церквами», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что современный кризис в Мировом Православии возможно преодолеть исключительно благодаря диалогу Поместных Церквей, но «этот консенсус должен стать не плодом уступок в области вероучения, а результатом глубокого и ответственного изучения святоотеческого наследия».

 «На нас возложена огромная ответственность. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить церковное единство. Кроме того, мы должны четко сформулировать учение Православной Церкви по дискуссионным вопросам. Будем верить, что нам удастся выполнить эту непростую задачу», - отметил митрополит Антоний.

Ректор Киевских духовных школ, епископ Сильвестр (Стойчев) выступил с докладом «Преподобный Никодим Святогорец и его мысли о судебных полномочиях Константинопольского патриарха».

В своем докладе владыка рассмотрел учение о праве Константинопольского патриарха принимать апелляции от епископов, священников и диаконов, которые находятся в юрисдикции других Поместных Церквей, и не согласны с вынесенными против них решениями церковных судов.

В ходе работы 9-ти секций конференции выступили представители духовных учебных заведений Украинской Православной Церкви и Русской Православной Церкви, представители светских высших учебных заведений, а также преподаватели и студенты Киевских духовных школ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, митрополит Онуфрий
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