Войти | Зарегистрироваться
16:34

вторник,
30 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Степанов рассказал, что "пропишут" в свидетельстве о вакцинации

30.03.2021 / 15:54
Свидетельство о вакцинации будет содержать информацию о ее дате и сроке действия и будет в электронном или бумажном виде.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда мы говорим о свидетельстве того, что человек вакцинирован, в нем должно быть четко предусмотрено, когда он вакцинирован, срок действия вакцины, согласно инструкции к ней. Мы хотим, чтобы это было максимально удобно: и в электронном виде, и если нет возможности иметь в электронном виде, чтобы это было, например, какое-то свидетельство, которое предусматривает QR-код", - рассказал Степанов.

Он добавил, что сейчас эти вопросы прорабатываются Минздравом совместно с Минцифры, получать такие свидетельства можно будет после того, как вакцинируется значительное количество людей.

Напомним, Президент Владимир Зеленский настаивает на создании системы «паспортов вакцинации» против COVID-19 в Украине и охвате 70% взрослого населения прививками.

23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoviShield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Кроме того, 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. доз - вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Также в Украине зарегистрирована вакцина американской компании Pfizer.

Источник

коронавирус, вакцинация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.