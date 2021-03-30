Степанов рассказал, что "пропишут" в свидетельстве о вакцинации

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда мы говорим о свидетельстве того, что человек вакцинирован, в нем должно быть четко предусмотрено, когда он вакцинирован, срок действия вакцины, согласно инструкции к ней. Мы хотим, чтобы это было максимально удобно: и в электронном виде, и если нет возможности иметь в электронном виде, чтобы это было, например, какое-то свидетельство, которое предусматривает QR-код", - рассказал Степанов.

Он добавил, что сейчас эти вопросы прорабатываются Минздравом совместно с Минцифры, получать такие свидетельства можно будет после того, как вакцинируется значительное количество людей.

Напомним, Президент Владимир Зеленский настаивает на создании системы «паспортов вакцинации» против COVID-19 в Украине и охвате 70% взрослого населения прививками.

23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoviShield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Кроме того, 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. доз - вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Также в Украине зарегистрирована вакцина американской компании Pfizer.

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