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Епископ УПЦ рассказал о главной задаче современных христиан

30.03.2021 / 15:40
Епископ УПЦ рассказал о главной задаче современных христиан
Источник: Центр информации УПЦ
По мнению архиерея, каждый стоит перед выбором: что является главным в нашей жизни?

Основная задача христиан в современном мире - сохранить в чистоте и передать веру будущим поколениям.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал епископ Виктор (Коцаба) в своем Телеграм.

«Сегодня настоящие христиане - это подвижники, задача которых сохранить веру для следующих поколений. Да, им трудно. Ведь мир предлагает не только искушения, но и угрожает, пугает, предупреждает. Еще немного и не только в Африке или на Востоке, но и в Европе и остальном цивилизованном мире быть христианином станет опасно. Но вместе с тем, это и радостная, и легкая ноша. Потому что наш Помощник - Сам Господь. Он несет наш крест не просто вместе с нами, а часто - вместо нас», - отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что в современном мире быть настоящим христианином - подвиг, поскольку общество секуляризировано и отвергает христианские ценности, подменяя их.

«Христианство истинное, построенное на евангельских, а не на каких-то других ценностях, постепенно вытесняется из жизни человека. И если раньше нас учили любить ближнего и ненавидеть грех, то сейчас учат быть эгоистами и сначала терпеть, а потом и полюбить грех. Зло уже не считается злом, а может, в зависимости от «обстоятельств», даже изображается в виде «добра». Убийство теперь может называться «эвтаназией» или «прерыванием беременности», блуд - гражданским браком, а содомия - «сексуальной свободой», - подчеркнул епископ Виктор.

По мнению архиерея, каждый стоит перед выбором: что является главным в нашей жизни? И если для первых христиан ответ на этот вопрос был прост, то современный человек под влиянием общества «теряет нравственные ориентиры, перестает понимать, что действительно важно, а на что не следует обращать внимание».

«Мы же, в свою очередь, должны все время напоминать, что независимо от должности, от работы и от рода занятий, у каждого должна быть совесть, потому что только так человек способен услышать голос Божий и почувствовать Его помощь», - заключил владыка.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Епископ Виктор
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