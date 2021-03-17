Кабмин зарегистрировал новый законопроект об увольнении Сытника

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции

Прямая речь председателя правления ЦПК Виталия Шабунина: "Правительство и депутаты Зеленского очередной раз атакуют НАБУ, что подрывает независимость органа и сотрудничество с международными партнерами.

Пока Зеленский обещает послам и другим партнерам не трогать НАБУ, на практике они видят очередные нападки на антикоррупционный институт, и каждая следующая хуже и ничтожнее предыдущей.

Ни увольнение директора НАБУ, ни ручная процедура конкурса в НАБУ ни при каких обстоятельствах не будут приняты международными партнерами".

Согласно данным сайта ВР, Кабмин 15 марта отозвал предварительную версию проекта и подал новую.

ЦПК подчеркивает, что новая версия "уже прямо предусматривает политическое увольнение Сытника". А нормы для избрания нового главы органа, предусмотренные в законопроекте, создают почву для избрания "ручного" руководителя НАБУ.

Согласно этому документу, полномочия директора НАБУ Артема Сытника прекращаются якобы во исполнение решения Конституционного суда.

Однако, в ЦПК отмечают, что это решение КСУ не может быть основанием для увольнения или прекращения полномочий директора НАБУ.

Антикоррупционеры объясняют: сейчас в законе прописаны четкие и исчерпывающие основания для увольнения или прекращения полномочий директора НАБУ, что является одной из гарантий независимости как бюро, так и директора.

В ЦПК подчеркнули, что ни одного из этих оснований сейчас нет.

Если же Сытника уволят законом, то это означает, что любого последующего директора можно будет так же уволить парламентским большинством.

Законопроект предусматривает, что выбирать директора НАБУ будет конкурсная комиссия из 6 человек (3 члена от Совета национальной безопасности и обороны и 3 от правительства по предложению международных организаций) простым большинством.

ЦПК объясняет, что таким образом делегированные международными партнерами члены комиссии не будут иметь существенной роли в процессе работы, поскольку их голос не будет важным для принятия решения.

Более того, законопроект предлагает ограничить работу международников в комиссии только для одного отбора следующего директора НАБУ, а все последующие конкурсы на директора НАБУ должны проходить уже без участия международников.

Вместе с тем этапы отбора руководителя бюро в законопроекте не прописаны даже в общих чертах. Эти вопросы остаются полностью на усмотрение конкурсной комиссии, которая будет определять регламент своей работы и условия проведения конкурса.

В ЦПК добавили, что поле для манипуляций создает также назначение директора НАБУ после конкурса. Это связано с тем, что конкурсная комиссия предлагает правительству 2 или 3 кандидата, из которых правительство выбирает и назначает директора НАБУ.

Кроме того, согласно законопроекту, НАБУ становится органом исполнительной власти и подчиняется Кабинету министров.

ЦПК отмечает, что в документе есть риски независимости бюро от правительства, члены которого подследственные НАБУ.

Источник