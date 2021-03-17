Зеленский признался, что эскалация конфликта на Донбассе и новые жертвы не остановят его репрессий против оппозиции, – журнал Barron’s

Об этом пишет известный американский экономический еженедельник Barron’s.

Издание информирует, что в прошлом месяце Украина ввела санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука, обвинив его в финансировании терроризма.

«В заявлении партии Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" говорится, что санкции были "актом политических репрессий"», – цитирует американское медиа ОПЗЖ, напоминая, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский лишил лицензии три оппозиционных телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

В статье отмечается, что сразу после активных атак украинского Президента на оппозицию началась эскалация конфликта на Востоке Украины, который считался замороженным с момента заключения соглашения о прекращении огня в июле прошлого года.

«Наблюдатели говорят, что всплеск насилия может быть вызван санкциями Украины против Медведчука», – говорится в материале.

Это связывают также с тем, что Медведчук с начала конфликта был активным участником переговорного процесса и обмена пленными, а в последнее время Зеленский не допускал политика к решению этих вопросов.

В свою очередь, пишет издание, Владимир Зеленский подтвердил, что осознает последствия своих действий.

«Мы понимаем, что есть последствия. Мы понимаем, что количество вооруженных провокаций на фронте увеличилось», – цитирует американский информационный ресурс слова Президента Украины.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что надеется на то, что украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере Донбасса и тех граждан Украины, которые там проживают.