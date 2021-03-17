Новая «запись» разговора еще раз подтверждает, что именно СБУ выдала Медведчуку мандат на переговоры с ОРДЛО, - Хурсин

Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Политический радар» пишет в Facebook журналист Евгений Хурсин.

По словам Хурсина, «вброс» сделал Telegram-канал «Тайны депутата», который работает на Офис президента Владимира Зеленского.

«По «пленкам Медведчука-Суркова» понятно, откуда ноги растут. «Вброс» сделал Телеграм-канал «Тайны депутата», чересчур тесно связанный с Офисом президента. Дальше за дело взялись фейкометы с сайта «Обозреватель». Видимо, как сказал классик, «остались только худшие из худших», - сообщает журналист.

Хурсин подчеркивает, что главный герой этой «записи» - это бывший глава СБУ Василий Грицак.

«Да, и те, кто слушал, поняли, что главный герой разговора - если этот разговор вообще был - это Сергей Сергеевич. Точнее, Василий Грицак, который на тот момент был первым замом главы СБУ. «Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак - первый заместитель председателя СБУ», - приводит цитату одного из собеседников журналист.

«Причем из разговора мы понимаем, что Грицак занимался какими-то поставками наличных на неподконтрольную территорию («А тема Дебальцево и поставок туда наличных»), а также участвовал в обмене пленными», - уточняет он.

Хурсин приходит к выводу, что «вброс» нацелен против Грицака и Порошенко.

«То есть на самом деле это «вброс» против Грицака и Порошенко. Потому что Грицак именно при Порошенко четыре года руководил Службой. А авторы «вброса» через Грицака пытаются укусить Порошенко. Это, кстати, совпадает с первой записью «разговора» Медведчука и Суркова, где идет речь об обмене пленными, поставках угля из ОРДЛО и электричества из РФ. Новостные ленты за 2014 год наглядно показывают, что эти темы активно продвигали как раз Порошенко и тогдашний премьер Яценюк», - напоминает журналист.

В свою очередь, очевидно, отмечает Хурсин, что Виктор Медведчук действовал на основе мандата, который ему выдала Служба безопасности Украины.

«Что касается Медведчука, то эта «запись» лишний раз подтверждает, что мандат на переговоры ему выдала СБУ. Собственно, и в состав Минской контактной группы его делегировала тоже СБУ, т. е., как мы понимаем, лично президент Порошенко», - подчеркивает журналист.

«Но настоящая цель этих «вбросов» - это Порошенко и его соратники, а также Яценюк, который развил бурную пиар-активность, чтобы вернуться в политику», - заключает журналист Евгений Хурсин.