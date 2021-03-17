Около 40% украинцев готовы принять участие в митингах и демонстрациях – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в марте 2021 года.

При этом 48% опрошенных не склонны принимать участие в акциях – 35% уверены, что не будут участвовать, 13% ответили, что скорее всего не будут.

К несанкционированным митингам и демонстрациям готовы присоединиться 20% респондентов, не готовы – 67%.

В забастовках готовы участвовать 18% опрошенных, не готовы – 70%. Поддержать бойкот (отказ от выполнения решений администрации и органов власти) готовы также 18% и 70% не будут этого делать.

Принять участие в блокировании движения на автомобильных и железных дорогах готовы 16% опрошенных, не готовы 73%. К уличным беспорядкам готовы присоединиться 6% респондентов, 84% заявили, что не станут принимать в них участие.

Большая часть опрошенных готовы принять участие в законных акциях протеста в случае роста тарифов на коммунальные услуги – 36%, и в случае роста цен на необходимые товары – 33%. В законных протестах в случае невыплаты зарплат готовы принять участие 23% респондентов, а в протестах из-за низкого уровня зарплаты и против преступности и беззакония - по 21% опрошенных. 15% респондентов готовы принять участие в акциях в защиту прав людей, чьи права были нарушены, а 14,5% - против сдачи властью национальных интересов в конфликте с Россией.

К законным акциям протеста против произвола местных властей готовы присоединиться 13% опрошенных, против массового сокращения рабочих мест, снятия моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных земель и против давления власти на участников АТО и патриотически настроенных граждан готовы выступить по 12%. По 11% согласны принять участие в акциях на поддержку требования импичмента президента Украины и против изменения курса Украины на европейскую интеграцию.

Более четверти респондентов, 29%, не принимали бы участия в законных акциях протеста ни в каком случае.

Относительное большинство опрошенных, 44%, считают, что в случае значительного ухудшения условий жизни лучше выйти на улицы с протестом. 24% считают, что лучше терпеть материальные трудности ради сохранения порядка в стране, а 31,4% не определились с ответом.

Исследование проводилось в период с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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