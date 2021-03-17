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Суд по "делу Шеремета" отложен до 23 марта из-за недоставки Антоненко и его нежелании участвовать в режиме видеоконференции

17.03.2021 / 11:46
Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко не был доставлен 16 марта в Шевченковский районный суд Киева на слушание дела из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников Национальной гвардии.

В частности, которые должны были обеспечить конвоирование, а сам Антоненко отказался от участия в заседании в режиме видеоконференции.

"Андрея Антоненко по неизвестным причинам не доставили в суд. Сейчас технический перерыв в заседании", - сообщалось на странице "Free Riff" в Фейсбук.

После перерыва трансляция, которая ведется на Youtube-канале "Судова влада", была возобновлена.

В адрес суда поступило письмо от Нацгвардии, в котором сообщается об осложнении выполнения задач конвоирования в связи со вспышкой COVID-19 среди личного состава.

Антоненко, которому суд обеспечил видеосвязь из СИЗО с залом заседания, заявил, что связь плохая, и он почти не слышит, что происходит в зале заседания. Защита посоветовала ему воспользоваться правом непосредственного присутствия на заседании, так как должны были рассматриваться ходатайства об изменении меры пресечения и взятии на поруки. Антоненко воспользовался этим правом.

Суд признал невозможным проведение судебного заседания в связи с недоставкой обвиняемого Антоненко, а также его отказом принимать участие в заседании в режиме видеоконференции. В связи с этим заседание отложено до 14.00 23 марта.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Источник

суд, Шеремет, Антоненко
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