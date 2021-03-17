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Медведчук мешает Зеленскому отдать США контроль над украинской судебной системой, – Европейское Радио Свобода

17.03.2021 / 11:20
Несмотря на то, что Президент Украины пытается объяснить санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука геополитическими факторами, многие аналитики считают, что реальная причина активной борьбы Владимира Зеленского с оппозицией в желании хоть как-то удержать стремительно падающие рейтинги и вернуть расположение Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет европейская редакция Радио Свобода.

Издание уточняет, что после лишения лицензии трех оппозиционных телеканалов, Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, обвинив его в финансировании терроризма, политик, в свою очередь, опроверг обвинения, назвав их «вздором».

«Это просто провокация с целью сначала закрыть три телеканала, а затем ограничить меня, чтобы я либо ушел из политики, либо покинул страну», – цитирует медиа слова лидера оппозиции.

Далее уточняется, что «телезвезда и комик» Зеленский пришел к власти благодаря своему обещанию закончить конфликт на Донбассе.

«Положить конец войне на Востоке страны – обещание, которое нашло отклик у избирателей, уставших от конфликта, в результате которого с 2014  года погибло более 13000 человек», – пишет европейское издание, отмечая, что при этом, став Президентом, Зеленский отстранил от переговорного процесса Виктора Медведчука, который на протяжении многих лет был посредником в мирных переговорах и обмене пленными.

По мнению автора статьи, несмотря на геополитические факторы, которыми Президент Украины пытается оправдать свои репрессии в отношении оппозиции, некоторые аналитики подозревают, что реальная причина таких действий Зеленского в желании «обратить вспять резкое падение его рейтингов» и вернуть расположение администрации президента США.

«Опрос, проведенный в январе Киевским международным институтом социологии, показал, что только 23 % украинских избирателей выберут Зеленского из списка потенциальных кандидатов в Президенты, по сравнению с более чем 70 % в начале его президентского срока в 2019 году», – сообщает  Radio Free Europe и приводит в этой связи цитату директора Института мировой политики (Украина) Евгения Магды.

«Зеленский теперь, очевидно, осознал, что оппозиционные телеканалы и политики оказывают существенное влияние на его рейтинг», – сказал Магда.

Кроме того, автор статьи считает, что действия украинского правительства против Медведчука также связаны с конфликтом по поводу судебной системы, которую хочет контролировать Вашингтон. А лидер оппозиции выступает резко против западного влияния в Украине.

«Исход этой битвы, вероятно, будет иметь серьезные последствия для Зеленского и его отношений с западными правительствами, – пишет издание. – Постановление от 27 октября привело к многомесячному противостоянию между Конституционным Судом и Офисом Зеленского по поводу антикоррупционного законодательства».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

Медведчук, Зеленский
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