Медведчук мешает Зеленскому отдать США контроль над украинской судебной системой, – Европейское Радио Свобода

Об этом пишет европейская редакция Радио Свобода.

Издание уточняет, что после лишения лицензии трех оппозиционных телеканалов, Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, обвинив его в финансировании терроризма, политик, в свою очередь, опроверг обвинения, назвав их «вздором».

«Это просто провокация с целью сначала закрыть три телеканала, а затем ограничить меня, чтобы я либо ушел из политики, либо покинул страну», – цитирует медиа слова лидера оппозиции.

Далее уточняется, что «телезвезда и комик» Зеленский пришел к власти благодаря своему обещанию закончить конфликт на Донбассе.

«Положить конец войне на Востоке страны – обещание, которое нашло отклик у избирателей, уставших от конфликта, в результате которого с 2014 года погибло более 13000 человек», – пишет европейское издание, отмечая, что при этом, став Президентом, Зеленский отстранил от переговорного процесса Виктора Медведчука, который на протяжении многих лет был посредником в мирных переговорах и обмене пленными.

По мнению автора статьи, несмотря на геополитические факторы, которыми Президент Украины пытается оправдать свои репрессии в отношении оппозиции, некоторые аналитики подозревают, что реальная причина таких действий Зеленского в желании «обратить вспять резкое падение его рейтингов» и вернуть расположение администрации президента США.

«Опрос, проведенный в январе Киевским международным институтом социологии, показал, что только 23 % украинских избирателей выберут Зеленского из списка потенциальных кандидатов в Президенты, по сравнению с более чем 70 % в начале его президентского срока в 2019 году», – сообщает Radio Free Europe и приводит в этой связи цитату директора Института мировой политики (Украина) Евгения Магды.

«Зеленский теперь, очевидно, осознал, что оппозиционные телеканалы и политики оказывают существенное влияние на его рейтинг», – сказал Магда.

Кроме того, автор статьи считает, что действия украинского правительства против Медведчука также связаны с конфликтом по поводу судебной системы, которую хочет контролировать Вашингтон. А лидер оппозиции выступает резко против западного влияния в Украине.

«Исход этой битвы, вероятно, будет иметь серьезные последствия для Зеленского и его отношений с западными правительствами, – пишет издание. – Постановление от 27 октября привело к многомесячному противостоянию между Конституционным Судом и Офисом Зеленского по поводу антикоррупционного законодательства».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.