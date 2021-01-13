Бездействие власти в условиях, когда Виктор Медведчук договорился о производстве вакцины в Украине, - это преступная халатность, - Хурсин

Так киевский журналист Евгений Хурсин прокомментировал в Facebook заявление главы Минздрава о подаче заявки на регистрацию вакцины «Спутник V».

«Министр Степанов официально признал, что харьковский «Биолек» подал заявку на регистрацию «Спутник V» на территории Украины. О том, что «Биолек» подал заявку, еще 2 января сообщил председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук», - напомнил журналист.

«Вот благодаря таким случаям и становится понятно, почему Медведчука называют человеком, который держит свое слово», - добавил он.

По словам Хурсина, очень символично, что в тот же день появилось заявление генерального директора ВОЗ о том, что все вакцины поделили между собой США и другие богатые страны, а бедным не досталось ничего.

«Символично, что в этот же день появилось заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса, который рассказал, что все вакцины забрали себе 42 страны. Из них 36 - это богатые страны, а еще 6 - государства со средним уровнем жизни. А вот бедным странам, по данным ВОЗ, не досталось вообще ничего. Что делать?» - задал вопрос журналист.

Вместе с тем, Хурсин отметил, что Украина способна самостоятельно производить вакцину от коронавируса, потому что Виктор Медведчук договорился о передаче технологии производства «Спутник V».

«Как говорится, помоги себе сам! Вся надежда - на украинских фармацевтов. Производственные мощности у нас есть, Медведчук договорился, чтобы центр им. Гамалеи передал нам технологию производства. Осталось только пройти формальную процедуру по регистрации – и вперед! Так почему представители официальной власти ЦЕЛЫЙ ГОД ничего не делают?» - подчеркнул журналист.

Хурсин уверен, что бездействие власти в условиях, когда Виктор Медведчук договорился о производстве вакцины на территории Украины - это преступная халатность.

«А по факту ничегонеделание - это преступная халатность. Получается, такая халатность приводит к срыву общеукраинской программы вакцинации. И это тогда, когда мы можем производить вакцину для себя, да еще и продавать в другие страны?!» - возмутился журналист.

В завершение Хурсин процитировал слова Тараса Шевченко о панщине и крепостных.

«Как назвать такое поведение? Да все уже сказал великий поэт много лет назад. «Самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть…» - заключил журналист Евгений Хурсин.