ВСП еще способен привлечь к ответственности неприкасаемых судей

Об этом информирует "Судебно-юридическая газета".

Докладчиком по делу судьи была член Совета правосудия Лариса Швецова.

Автором жалобы на судью ВАКС стала Алиса Бужор - адвокат заместителя председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Владимира Келеберды.

Это событие не осталось без внимания служителей Фемиды. "Похоже, что ВСП не особо реагирует на фейсбук зашквареных активистов и давление коррупционера Сытника, и в случае допущения процессуальных нарушений еще способен привлечь к ответственности "неприкасаемых" судей ВАКС. И тот факт, что к ним относятся, как к обычным судьям, внушает осторожный оптимизм. Высший совет правосудия вынес предупреждение судье ВАКС Хамзину. Это уже второй судья ВАКС, которого привлекли к дисциплинарной ответственности", - отмечают судьи в телеграмм-канале "Под мантией".

"Дисциплинарную жалобу на Хамзина подал судья из ОАСК. Предполагаем, что члены сытниката будут возмущены этим фактом, но, заметьте, они никогда не анализируют саму суть нарушений их ручных судей, а просто заявляют, что априори нельзя привлекать тех, кто идет на поводу у коррупционера Сытника", - пишут авторы поста.