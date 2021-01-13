Войти | Зарегистрироваться
20:38

среда,
13 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ВСП еще способен привлечь к ответственности неприкасаемых судей

13.01.2021 / 19:02
Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) 13 января 2021 года привлекла к дисциплинарной ответственности следственного судью Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Тимура Хамзина.

Об этом информирует "Судебно-юридическая газета". 

Докладчиком по делу судьи была член Совета правосудия Лариса Швецова.

Автором жалобы на судью ВАКС стала Алиса Бужор - адвокат заместителя председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Владимира Келеберды.

Это событие не осталось без внимания служителей Фемиды. "Похоже, что ВСП не особо реагирует на фейсбук зашквареных активистов и давление коррупционера Сытника, и в случае допущения процессуальных нарушений еще способен привлечь к ответственности "неприкасаемых" судей ВАКС. И тот факт, что к ним относятся, как к обычным судьям, внушает осторожный оптимизм. Высший совет правосудия вынес предупреждение судье ВАКС Хамзину. Это уже второй судья ВАКС, которого привлекли к дисциплинарной ответственности", - отмечают судьи в телеграмм-канале "Под мантией".

"Дисциплинарную жалобу на Хамзина подал судья из ОАСК. Предполагаем, что члены сытниката будут возмущены этим фактом, но, заметьте, они никогда не анализируют саму суть нарушений их ручных судей, а просто заявляют, что априори нельзя привлекать тех, кто идет на поводу у коррупционера Сытника", - пишут авторы поста.

ВСП, ВАКС, Хамзин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.