ВСП надо делать свою непосредственную работу

Служители Фемиды советуют членам ВСП делать свою непосредственную работу, а не заниматься нравоучениями. "На днях ВСП в своих «семи аргументах по закону 5068» писал, что участие экспертов не является гарантией успеха на примере судей Высшего антикорруционного суда (ВАКС), указывая, что жалоб на них много и, внимание! - уровень доверия приближается к среднестатистическому", - обращают внимание судьи в телеграмм-канале "Под мантией".

"Во-первых, хотим отметить, что по всем соцопросам этот так называемый «уровень» всегда был НИЖЕ, чем ко всем другим судам. Что приснилось ВСП - неясно. Но в свете этих заявлений очень примечательно будет отследить, как дисциплинарные палаты на днях будут рассматривать жалобы на судей ВАКС. Уверены на 100%, что даже открытия не будет и не у всех пояснения взяли. И обязательно проанализируем все решения ВСП по ВАКС и напишем, кто из членов кого покрывает", - сообщают авторы поста.

"И да, члены ВСП. Соросята вам никогда ни за что спасибо не скажут, еще и постебутся, - мол, спасаетесь «с тонущего корабля», в доброчесные не запишут. Вы всегда будете плохие. ВСЕГДА. Им в принципе нравятся только свои - такие же: тупые, трусливые и ущербные. Поэтому ваши подыгрывания им не гарантирует ничего. И тут не «5 аргументов» надо писать, а просто делать свою работу. И показывать обществу все допущенные ручным судом #НАеБУ нарушения. Тем более, что доверия к нему и так нет", - подытожили они.