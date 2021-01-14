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Шмыгаль считает, что время для усиленного карантина выбрано удачно

14.01.2021 / 09:48
Усиленные карантинные меры с 8 по 24 января с января ввели, поскольку в это время существенно падает деловая активность, а введение локдауна в декабре негативно повлияло бы на экономику.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время очередного заседания правительства 13 января.

"Мы понимали, что декабрь - это наиболее активный месяц с точки зрения экономики, поэтому закрыть страну на жесткий карантин в декабре означало бы значительно больший удар по экономике, чем в январе, когда деловая активность существенно падает. Плюс показатели заболеваемости позволяли сделать таким образом» - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство предложило более мягкую модель усиленных карантинных мероприятий, чем сейчас введены в ряде европейских стран. И о таком усилении власти предупредили заранее. КМУ, по мнению Шмыгаля, смог позаботиться о поддержке бизнеса.

"Старт усиленного карантина с 8 января - наиболее оптимальная дата, ведь это период, когда есть возможность после праздников разорвать цепь заболеваемости, которая потенциально образовалась во время соответствующих торжеств из-за высокой мобильности населения», - добавил глава правительства.

Он не сомневается в том, что введенные ограничительные меры уместны и позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию.

«Есть случаи нареканий и шуток по поводу того, почему в супермакете нельзя купить что-то непродуктовое. Понимаю. Но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это также означает больше времени в магазине, а соответственно больше возможностей пересечься с теми, кто болеет без симптомов, и распространить заболеваемость дальше. Таким путем идет большинство европейских и мировых стран, которые вводят ограничения. Итак, усиленный карантин с 8 по 24 января направлен на снижение динамики заболеваемости и чтобы спокойно войти в процесс вакцинации », - сказал премьер-министр.

Напомним, в Украине с 8 января начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные по 24 января включительно с целью предотвращения распространения COVID-19.

В эфире одного из телеканалов 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что строгий карантин в Украине необходимо продолжить и после 24 января, поскольку для этого есть все основания.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов 13 января напомнил о том, что в Украине после прекращения действия усиленного карантина с 25 января карантин и режим чрезвычайной ситуации не будет отменен и будет действовать до 28 февраля 2021 года.

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коронавирус, карантин, Шмыгаль
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