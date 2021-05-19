Бигус под видом сенсации преподносит давно известный факт, что Медведчук был главным переговорщиком между Порошенко и Путиным – Хурсин

Об этом пишет в Facebook киевский журналист Евгений Хурсин.

«Посмотрел последнее видео Бигуса, где он рассказывает про Виктора Медведчука и «сливает» куски записей телефонных разговоров, где звучит голос, который он и его журналисты называют «голосом Медведчука». Хочу поделится своими впечатлениями от этого «шедевра», – сообщает журналист.

Хурсин поясняет, что авторы фильма сами опровергают обвинения в адрес Медведчука.

«Передвигаясь по какому-то разрушенному заводу, чередуя кадры с майдана и похорон украинских военных со своей плохой актерской игрой – одетый в какую-то безобразную рубаху и страшные грязные штаны – Бигус эмоционально рассказывает, мол, какой злодей этот Медведчук. И приводит свои аргументы. Но почему-то получается с точностью наоборот», – обращает внимание он.

«Основной месседж, который несёт это «расследование» – что Медведчук якобы вел переговоры не в интересах Украины, а так, как выгодно Кремлю. Впрочем, сам же Бигус по недалекости своей сразу же опровергает этот тезис выдержками из телефонных переговоров, где якобы звучит голос Медведчука», – уточняет он.

«Почему якобы? Потому что как ни изворачивается Бигус, но не может объяснить, откуда у него эти записи. Причем записи, судя по всему, цифровые. А цифровые «при современном развитии печатного дела» можно смонтировать, как угодно. Не говоря уже о том, что можно запрограммировать и на записи будет звучать любой голос – хоть Бигуса, хоть Сороса», – аргументирует журналист.

Хурсин также обращает внимание, что Медведчук в 2014 году спас жизнь нескольким десяткам украинских военных.

«Например, отрывок, где один из лидеров боевиков ЛНР сообщает Медведчуку, что они уничтожат колонну бронетехники ВСУ под Изварино, если она продолжит движение в их сторону. Человек, которого «бигусы» называют Медведчуком, связывается с Порошенко и колонну уводят из-под обстрела. И что мы узнали? Фактически Медведчук спас жизни нескольких десятков украинских военных», – констатирует автор.

Вместе с тем, по словам Хурсина, Бигус считает свою аудиторию тупой и недалекой, потому что под видом сенсации преподносит давно известный факт, что Медведчук был главным переговорщиком между Порошенко и Путиным.

«Также Бигус под видом сенсации и откровения преподносит информацию, что Медведчук действовал с ведома Порошенко и при поддержке Путина. Так об этом сам Медведчук не раз заявлял в своих интервью и это известно любому вменяемому человеку, который интересуется украинской политикой. Но, видимо, Бигус считает свою аудиторию недалёкой и тупой, поэтому выдает давно известное за сенсацию», – подчеркивает журналист.

В то же время, отмечает Хурсин, авторы фильма сами подчеркнули, что Медведчук пользуется особым доверием российского президента Владимира Путина.

«Ещё один тезис, продвигаемый в расследовании – Медведчук не такой уж и влиятельный, потому что ему требуется договариваться об аудиенции у Путина. И тут же Бигус сам себя опровергает, когда приводит отрывки телефонных переговоров с чиновниками Администрации президента России. Во-первых, Медведчук общается с главой протокола президента РФ на равных, называя его по имени, во-вторых настаивает на срочной встрече с главой одного из самых крупных государств мира, в результате чего мы понимаем, что к нему у Путина особое отношение», – аргументирует журналист.

Хурсин приходит к выводу, что авторы фильма добились противоположного результата, потому что в очередной раз подчеркнули роль Медведчука в переговорном процессе.

«Можно ещё долго анализировать и рассматривать это видео. Но по факту у Бигуса получилось ровно наоборот от задуманного. Своим роликом грантоеды в очередной раз подчеркнули статус фигуры Медведчука в переговорном процессе, еще раз подтвердили, что он действовал при поддержке президента Украины, а также, что именно он является основным переговорщиком между Киевом и Москвой», – заключает политический обозреватель Евгений Хурсин.