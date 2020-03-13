Скальный монастырь УПЦ получит статус памятника национального значения

В Винницкой области в селе Оксановка Свято-Усекновенский скально-пещерный монастырь Украинской Православной Церкви, который, по преданию, основали выходцы со Святой Горы Афон около 1300 лет назад, планируют внести в реестр памятников национального значения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на afon.org.ua, по словам заведующего сектором охраны культурного наследия Винницкой ОДА Михаила Потупчика, все необходимые для того, чтобы памятнику предоставили национальный статус, исследования уже завершены, сейчас готовится документация. Сначала древний монастырский комплекс получит статус памятника местного значения, затем чиновники будут ходатайствовать перед Минкультом о присвоении обители национального статуса.

Планируется, что комплекс станет структурным подразделением историко-культурного заповедника «Буша».

На стенах пещер исследователи обнаружили древние граффити, не имеющие аналогов в мире и потому считающиеся артефактами международного значения.

До нашего времени сохранилось около 15-ти вырубленных в скале помещений жилищного и культувого предназначения. В числе сотен наскальных изображений — крестообразные фигуры, треугольники, ромбы, изображения зверей, рыб и птиц.

Пещеры возле села Оксановка упоминаются в отчете прошедшей в 1949 году совместной спелеологической экспедиции Московского и Киевского государственных университетов, но до 2000-х археологических и архитектурных исследований на территории комплекса не проводилось. В 2003 году были составлены схематические планы некоторых помещений, описаны и сфотографированы отдельные наскальные изображения.

Продолжились исследования в 2013-м. Тогда были определены особенности большинства помещений, интерпретированы древние надписи, установлен первоначальный архитектурный вид и выделены три этапа строительства комплекса. Тогда же была найдена датированная надпись, благодаря чему исследователям удалось определить, что последний период использования комплекса — 1670-е годы. Очевидно, здесь жили келиоты — монахи, которые ведут уединённый образ жизни.