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Парламенту предлагают в ближайшие два месяца проводить заседания по видеоконференции

24.03.2020 / 10:54
Верховной Раде предлагают разрешить на 60 дней решать насущные вопросы, связанные с противодействием коронавирусной болезни COVID 19, на заседаниях в режиме видеоконференции, причем голосовать депутаты будут по одному.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады

Проект закона №3250, поданный Русланом и Николаем Стефанчуками 20 марта, уже передан в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Когда закон вступит в силу, в течение 60 дней будет возможно проводить пленарные заседания парламента и заседания комитетов в режиме видеоконференции. Заседание будут транслировать онлайн.

Такие заседания можно проводить "исключительно с целью рассмотрения законопроектов, проектов других актов, которые имеют особую важность и связаны с предотвращением возникновения и распространения, локализации и ликвидацией вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благосостояния и прав человека".

Решение о проведении пленарного заседания Верховной Рады в режиме видеоконференции глава Верховной Рады может принимать по предложению президента или не менее одной трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Аппарат парламента информирует народных депутатов о времени, повестке дня такого пленарного заседания не позднее, чем за 24 часа до его начала. Нормативные акты и сопроводительные документы депутатам шлют в электронном виде.

Верховная Рада проводит заседания в режиме видеоконференции в зале заседаний или в зале, в котором проходят заседания согласительного совета.

В это время там могут находиться только: глава Верховной Рады и его заместители, автор закона, представитель профильного комитета, члены счетной комиссии, по одному представителю от фракций и групп, работники аппарата ВР. Другие депутаты участвуют в заседании в режиме видеоконференции.

Председательствующий открывает пленарное заседание в режиме видеоконференции, если зарегистрировались большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады и при условии, что в зале присутствует большинство представителей счетной комиссии.

Для голосования председательствующий называет депутата в алфавитном порядке в пределах каждой фракции или группы (начиная с самой большой фракции) – изображение этого нардепа выводится на табло, тот называет себя и номер своего удостоверения, а потом поднимает руки с указанием позиции "за", "против" или "воздержался" за соответствующий законопроект.

Голосование каждого депутата длится до 15 секунд. В случае необходимости продолжительность голосования может быть увеличена председательствующим.

Представитель счетной комиссии каждый раз сообщает, что волеизъявление депутата зафиксировано, а после голосования председательствующий объявляет решение, принятое Верховной Радой.

Спикер безотлагательно подписывает закон и направляет его президенту.

Напомним: "Украинская правда" писала, что первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук подал законопроект о порядке проведения пленарных заседаний и заседаний комитетов ВР в режиме видеоконференций, однако для его принятия депутаты должны собраться в зале и проголосовать.

Глава парламента Дмитрий Разумков 22 марта сообщил, что Верховная Рада готовится к внеочередному заседанию.

Источник

коронавирус, карантин, ВР, заседания
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