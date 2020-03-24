Войти | Зарегистрироваться
12:20

вторник,
24 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Вокруг Белгород-Днестровского района священники УПЦ совершили 300-километровый крестный ход со святынями

24.03.2020 / 10:47
Вокруг Белгород-Днестровского района священники УПЦ совершили 300-километровый крестный ход со святынями
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Около каждого населенного пункта совершали краткий молебен и читали молитву «во время губительного поветрия и смертоносной заразы»

Вокруг Белгород-Днестровского района 23 марта священники Украинской Православной Церкви совершили 300-километровый крестный ход со святынями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, крестный ход состоялся на автомобилях.

Молитвенное шествие состоялось с мощами святого великомученника Иоанна Нового Сочавского, святого преподобного Гавриила (Ургебадзе), Казанской и Касперовской иконами Божьей Матери.

Священнослужители посетили 23 прихода Белгород-Днестровского, Черноморского, Беляевского, Саратского благочиний. Время проведения крестного хода 9 часов 30 минут.

Около каждого населенного пункта совершали краткий молебен и читали молитву «во время губительного поветрия и смертоносной заразы», утвержденную Священным Синодом Украинской Православной Церкви, моля Господа избавить от скорбей, болезней и паники.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 марта
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.