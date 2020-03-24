Вокруг Белгород-Днестровского района священники УПЦ совершили 300-километровый крестный ход со святынями

Вокруг Белгород-Днестровского района 23 марта священники Украинской Православной Церкви совершили 300-километровый крестный ход со святынями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, крестный ход состоялся на автомобилях.

Молитвенное шествие состоялось с мощами святого великомученника Иоанна Нового Сочавского, святого преподобного Гавриила (Ургебадзе), Казанской и Касперовской иконами Божьей Матери.

Священнослужители посетили 23 прихода Белгород-Днестровского, Черноморского, Беляевского, Саратского благочиний. Время проведения крестного хода 9 часов 30 минут.

Около каждого населенного пункта совершали краткий молебен и читали молитву «во время губительного поветрия и смертоносной заразы», утвержденную Священным Синодом Украинской Православной Церкви, моля Господа избавить от скорбей, болезней и паники.