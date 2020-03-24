В Киеве во время карантина православная молодежь организовала помощь бездомным

В Киеве Всеукраинское православное молодежное волонтерское движение «Молодость неравнодушна» и волонтерское движение «Парасолька» проводят акцию по предоставлению помощи бездомным в период карантина в связи с коронавирусом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Facebook волонтеров, молодые люди накормили около 150 человек и нашли место проживания для двоих человек, оказавшихся на улице.

«Люди остались без крова, без кормежки и их гонят из переходов и из точек, где они обычно собираются и их подкармливают, метро и вокзал закрыты – некому им дать копейку или пирожок. Они скитаются на холоде и остерегаются того, что их прогонят. Нам предписывают дезинфицировать руки, а меня не покидает мысль о дезинфекции сердец и умов...», – пишет участница волонтерского движения Ольга Кирьяновская.

Она также отмечает, что многие неравнодушные люди поддерживают волонтеров и передают финансовую помощь, продукты и одежду.

«Отдельно хочется сказать об отзывчивости людей. Поступает финпомощь. Круглосуточно. Много звонков и сообщений», – сообщила волонтер.

Акции планируют проводить регулярно.