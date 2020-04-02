На Волыни православная молодежь шьет маски и развозит продукты для пенсионеров

В Луцке духовенство и общины храмов Украинской Православной Церкви шьют защитные многоразовые маски для медиков и доставляют продуктовые наборы для малообеспеченных и пожилых людей.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Волынской епархии.

«Медицинские маски передали врачам экстренной помощи Луцка. Сейчас в планах общины - закупить защитные медицинские костюмы», - отметили в епархии.

Кроме того, верующие подготовили продуктовые наборы для малообеспеченных и пожилых людей, которые на период карантина оказались в кризисных ситуациях.

На приходах созданы волонтерские группы, которые занимаются обеспечением предметами первой необходимости и продуктами питания пожилых людей, а также перевозкой собственным транспортом медицинских работников к месту их работы.

Как сообщалось ранее, верующие Свято-Николаевского прихода Луцка сшили 200 медицинских масок для пожилых прихожан храма.