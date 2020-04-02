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В Запорожье духовенство УПЦ и волонтеры доставили нуждающимся продуктовые наборы

02.04.2020 / 20:56
В Запорожье духовенство УПЦ и волонтеры доставили нуждающимся продуктовые наборы
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
В состав наборов входит: три вида крупы, макаронные изделия, бобовые, подсолнечное масло»

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии.

«Совместно с социальной службой районной администрации Запорожского городского совета по Александровскому району продуктовые наборы будут доставлены адресатам.

В состав наборов входит: три вида крупы, макаронные изделия, бобовые, подсолнечное масло», - отметили на сайте епархии.

Как сообщалось ранее, управление Запорожской епархии организовало доставку на работу и обратно медицинских работников от Хортицкого района Запорожья (Бабурка) к 5-й Городской больнице, а также инициировало прихожан храмов УПЦ помогать медицинским работникам добираться к месту своей работы.

Источник: Inpress.ua
упц
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