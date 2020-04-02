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В УПЦ собрали более 88 тыс грн для помощи медикам в борьбе с коронавирусом

02.04.2020 / 20:43
В УПЦ собрали более 88 тыс грн для помощи медикам в борьбе с коронавирусом
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Кроме того, был заказан пошив защитных костюмов, необходимое количество защитных очков, респираторов и медикаментов

Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам собрал более 88 тыс грн для закупки необходимых материалов и медикаментов, которые будут переданы медработникам и медицинским учреждениям для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам, закупленные средства инфекционной защиты будут переданы в Киевскую городскую клиническую больницу №4.

«На сегодняшний день общими усилиям собрано 88 000 149 гривен, из них мы закупили 100 защитных костюмов, 100 л. дезраствора, 100 л. спирта, глицерин и перекись водорода, из которых изготовили 130 л дезраствора, ткань спанбонд и марлю для пошива защитных костюмов и масок, а также 2 тыс. шт. нитриловых перчаток, бумажные полотенца и мусорные мешки», - сообщили в Синодальном отделе.

Кроме того, был заказан пошив защитных костюмов, необходимое количество защитных очков, респираторов и медикаментов.

«Основной проблемой в закупке является созданный дефицит и соответствующее увеличение стоимости. С Божьей помощью находятся люди, которые идут нам на встречу, и предлагают свой товар и услуги по приемлемой цене», - отметили в отделе.

Реквизиты для перечисления посильной финансовой помощи:

Получатель: РО "Місія Синодальний відділ УПЦ з соціально-гуманітарних питань"
Код получателя: 40721804
Р/рахунок: UA173206490000026000052664282
Банк: ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"

Средства также можно перечислить на карту ПриватБанка: 5169 3305 2147 1273.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, упц
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