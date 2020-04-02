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В Херсоне УПЦ передала медикам более 4 тыс тестов на коронавирус и средства инфекционной защиты

02.04.2020 / 17:56
В Херсоне УПЦ передала медикам более 4 тыс тестов на коронавирус и средства инфекционной защиты
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Распределение по областям приобретенного Фондом Новинского оборудования и средств защиты организовано Министерством здравоохранения и Штабом по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского

В Херсоне Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви при поддержке международного благотворительного фонда Вадима Новинского "Покров", передала медицинским учреждениям города средства инфекционной защиты для врачей и тесты на коронавирус.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православний вісник», при передаче присуствовал митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, представитель фонда «Покров» Сергей Черевко, губернатор Херсонщины Юрий Гусев, глава Управления охраны здоровья в Херсонской области Виктор Короленко, медицинские работники.

«Церковь во все века всегда была рядом со своим народом, и не только молитвенно поддерживает его, но и старается всегда оказывать действенную материальную помощь обществу, особенно во времена трудных для народа испытаний», - отметил митрополит Иоанн.

Распределение по областям приобретенного Фондом Новинского оборудования и средств защиты организовано Министерством здравоохранения и Штабом по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Inpress.ua
упц
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