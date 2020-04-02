В Чернигове священники УПЦ объехали город с чудотворной иконой святителя Николая, молясь о прекращении пандемии

В Чернигове духовенство Украинской Православной Церкви совершили крестный ход вокруг города с молитвой об избавлении от пандемии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии, священники молились о прекращении пандемии коронавируса.

«Крестный ход был совершен с молением Николаю Чудотворцу, чтобы по его ходатайству Господь помиловал наш народ и отвел смертельную болезнь от нашего края и державы, а также возносилась молитва, читаемая «во время губительного поветрия», - сообщили в Черниговской епархии.

Как сообщалось ранее, в Чернигове автомобильный молитвенный ход состоялся от кафедрального собора по улицам города с чтением акафиста святителю Феодосию. В 1986 году молитвами святителя Черниговщина была спасена от радиационного загрязнения. По благословению митрополита Черниговского и Новгород-Северского Амвросия, молитвенные шествия будут проходить ежедневно с чтимыми святынями из разных храмов и монастырей епархии.