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Ставленница Порошенко Владлена Дубинина пытается захватить ОНМедУ

12.08.2019 / 17:59
Ставленница Порошенко Владлена Дубинина пытается захватить ОНМедУ
Аферистка со своей подельницей, титушками и группой проплаченных «активистов» устроили акцию протеста под стенами ОП

Скандально известная ставленница бывшего президента Петра Порошенко и и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, бывшая самопровозглашенная «ректор» Одесского нацио-нального медицинского университета Владлена Дубинина вновь пытается захватить власть над ВУЗом.

Сегодня это аферистка вместе со своей подельницей Ириной Потоцкой, титушками и группой проплаченных «активистов» устроили акцию протеста под стенами Офиса президента.

Дубинина требует от президента Владимира Зеленского, чтобы ее вновь назначили ректо-ром ОНМедУ, хотя это и противоречит действующим законам.

СМИ ранее писали, что Владлена Дубинина вместе со сторонниками - нардепом от БПП Давидом Макарьяном, фигурантом "дела Смоляра"и адвокатом экс-мэра Гурвица Макси-мом Болдиным за последний год совершила несколько попыток рейдерского захвата кор-пусов ОНМедУ.

Каждый раз к атакам привлекали активистов националистических организаций. Нападав-шие выбивали двери и окна, ломали мебель и технику, вскрывали сейфы. Несколько раз им удалось проникнуть в ректорат, а однажды даже вынести печать. Правопорядок каж-дый раз восстанавливали сотрудники полиции.

При этом и преподавательский состав и студенты отказывались принять Дубинину в качестве своего ректора. Не помог даже финансовый шантаж со стороны Минздрава – Супрун до сих не подписала смету университета на текущий год, из-за чего не выплачивались, зарплаты и стипендии, появились долги перед коммунальными службами.

Все нападки на университет Дубинина осуществляла под покровительством и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, которая тщетно пытается захватить контроль над одним из старейших учебных заведений страны, и бывшего президента Петра Порошенко.

По мнению экспертов, Дубинина понимает, что уже не сможет захватить власть в ОНМе-дУ. Цель ее сегодняшней акции – попытаться очернить ВУЗ и его действующее руково-дство в глазах новой власти.

Супрун, Дубинина, ОНМедУ
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