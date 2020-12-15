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В Мариуполе монтируют 14-метровую новогоднюю елку

15.12.2020 / 05:50
В Мариуполе на Театральной площади проходит монтаж обновленной новогодней елки высотой свыше 14 метров.

Об этом рассказала директор ККП «m.EHUB» Мария Слёта, сообщается на сайте Мариупольского городского совета.

«Елку украсят шарами красного и золотого цветов. Вместо гирлянд - иллюминация. Кроме главного новогоднего атрибута на Театральной площади планируется ярмарка и установка праздничных декораций - большой медведь окруженный подарками, символ года - металлический бык с подсветкой», - отметила она.

Слёта добавила, что высота обновленной елки свыше 14 метров и она отличается от прошлых конструкцией. Праздничные огни на ней зажгут в День святого Николая - 19 декабря.

В горсовете также напомнили, что елки будут установлены в каждом районе города, и все они постепенно обновляются. Так, в прошлом году была закуплена новая елка в Левобережном районе, а теперь - в Центральном.

Всего в Мариуполе будет четыре новогодних локации: Театральный сквер, парк «Радуга», площадь возле ДК «Украинский дом» и площадь Свободы.

Источник

елка, Мариуполь
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