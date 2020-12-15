В Мариуполе монтируют 14-метровую новогоднюю елку

Об этом рассказала директор ККП «m.EHUB» Мария Слёта, сообщается на сайте Мариупольского городского совета.

«Елку украсят шарами красного и золотого цветов. Вместо гирлянд - иллюминация. Кроме главного новогоднего атрибута на Театральной площади планируется ярмарка и установка праздничных декораций - большой медведь окруженный подарками, символ года - металлический бык с подсветкой», - отметила она.

Слёта добавила, что высота обновленной елки свыше 14 метров и она отличается от прошлых конструкцией. Праздничные огни на ней зажгут в День святого Николая - 19 декабря.

В горсовете также напомнили, что елки будут установлены в каждом районе города, и все они постепенно обновляются. Так, в прошлом году была закуплена новая елка в Левобережном районе, а теперь - в Центральном.

Всего в Мариуполе будет четыре новогодних локации: Театральный сквер, парк «Радуга», площадь возле ДК «Украинский дом» и площадь Свободы.

Источник