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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink для раздачи интернета

18.02.2020 / 09:14
Аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink, которые должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете.

Об этом сообщает сайт Space.

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 "SpaceX успешно запустила на орбиту еще одну партию из 60 спутников Starlink, 17 февраля", - говорится в сообщении. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9.

Это уже пятая миссия по выводу спутников Starlink в космос, их общее количество на орбите теперь составляет 300.

В общем SpaceX планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тысяч спутников Starlink, в будущем их может стать больше.

Напомним, американская компания SpaceX представила сервис, на котором онлайн можно арендовать часть ракет-носителей Falcon 9 для перевозки груза в космос.

Источник

интернет, спутник, Starlink
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