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В Николаеве взорвали банкомат и украли 250 тысяч

17.02.2020 / 09:08
В Николаеве злоумышленники взорвали банкомат и похитили 250 тысяч гривень.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

«Ночью 16 февраля в 2:40 по ул. Космонавтов в Ингульском районе неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили денежные средства. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных денег составила более 250 тысяч гривень», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали взрывотехники, следственно-оперативная группа.

Установлено, что преступники взорвали банкомат, который находится в помещении банка в нежилом здании.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастных к нему лиц.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 «Кража, совершенная в крупных размерах», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Полиция просит граждан, которые стали свидетелями совершения указанного преступления или владеют информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратиться в Ингульское отделение полиции.

Источник

кража, банкомат, Николаев
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