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Королева Великобритании одобрила закон о Brexit

24.01.2020 / 16:47
Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза вступил в силу после одобрения документа королевой Елизаветой II.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на вице-спикера Палаты общин Наджела Эванса.

“Brexit-соглашение (премьера — ред.) Бориса Джонсона стало законом в Великобритании, открыв путь для выхода страны из ЕС на следующей неделе“, - говорится в сообщении.

По словам Эванса, королева Елизавета II одобрила законопроект сегодня.

Ранее законопроект о выходе Великобритании из ЕС в среду, 22 января, прошел все этапы утверждения в парламенте.

Как сообщалось, выход Великобритании из Евросоюза состоится 31 января. В июне 2016 года на референдуме в Великобритании 52% граждан высказались за выход страны из ЕС, 48% выступили за то, чтобы остаться в составе Европейского Союза.

Источник

Великобритания, ЕС, Елизавета II, Brexit
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