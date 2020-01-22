В России представили новое правительство

В Российской Федерации во вторник, 21 января, представили новое правительство. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.

У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей:

Андрей Белоусов - первый заместитель главы правительства;

Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства;

Виктория Абрамченко - вице-премьер;

Татьяна Голикова - вице-премьер;

Юрий Борисов - вице-премьер;

Дмитрий Чернышенко - вице-премьер;

Юрий Трутнев - вице-премьер - полномоченный представитель в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров. Таким образом, министром спорта РФ стал Олег Матыцин, министром культуры назначена Ольга Любимова, министром юстиции был назначен Константин Чуйченко, министром экономического развития назначен Максим Решетников, Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ, Сергей Кравцов - министром просвещения РФ, министром здравоохранения РФ назначен Михаил Мурашко.

Также президент РФ назначил министром по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, министром природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министром строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, министром транспорта Евгения Дитриха, министром труда и соцзащиты Антона Котякова.

При этом часть министров правительства Дмитрия Медведева были переназначены на свои должности, а именно:

Владимир Колокольцев остался главой Министерства внутренних дел РФ;

Сергей Шойгу сохранил пост министра обороны РФ;

Сергей Лавров остался министром иностранных дел;

Антон Силуанов сохранил пост министра финансов РФ;

Александр Новак - министр энергетики РФ;

Денис Мантуров - министр промышленности и торговли;

Николай Патрушев - министр сельского хозяйства;

Евгений Зиничев сохранил свой пост главы МЧС.

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, заявив о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию России, которые усиливают роль парламента в формировании правительства.

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