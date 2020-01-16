Войти | Зарегистрироваться
13:37

четверг,
16 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности

16.01.2020 / 12:23
Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин на встрече с членами правительства, напомнив, что председателем СБ является президент.

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год".

Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Путин рассказал, что на его встрече с Медведевым тет-а-тет, состоявшейся после послания главы государства Федеральному Собранию, они обсудили вопросы, сформулированные в этом послании.

"Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу", - заметил президент.

Путин на встрече с членами кабинета министров в среду попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Источник

правительство, отставка, Путин, РФ, Медведев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 января
15 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.