Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран вернуться к ядерному соглашению

Об этом свидетельствует заявление Меркель, Макрона и Джонсона, опубликованное на сайте правительства Германии

Дословно: "Мы, главы государств или правительств Франции, Германии и Соединенного Королевства, заявляем, что наши страны разделяют интересы в области безопасности с нашими европейскими партнерами. Они включают соблюдение правил нераспространения ядерного оружия и обеспечение того, чтобы Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие. Венское ядерное соглашение с Ираном играет ключевую роль в этом".

"Важно, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств по Венскому ядерному соглашению".

"Мы оставляем за собой право использовать все меры, предусмотренные в соглашении, для сохранения этого соглашения и решения вопросов, связанных с выполнением Ираном своих обязательств по соглашению".

Представители Германии, Франции и Великобритании отметили, что последние события высветили дестабилизирующую роль Ирана в регионе.

Дословно: "Наша приверженность безопасности наших союзников и партнеров в регионе непоколебима. Нам необходимо решить общие проблемы в отношении дестабилизирующей региональной деятельности Ирана, включая его ракетную программу, с помощью дипломатии и разумных шагов".

"Мы принимаем к сведению заявление Ирана относительно сбития рейса МАУ PS 752 и обязуемся сотрудничать с Ираном в отношении дальнейших действий".

"Наше послание сегодня ясно: мы по-прежнему привержены сохранению Венского ядерного соглашения; мы призываем Иран отозвать любые меры, противоречащие соглашению, и вернуться к полному соблюдению Венского ядерного соглашения; мы призываем Иран воздерживаться от дальнейших актов насилия или распространения; и мы по-прежнему готовы к диалогу с Ираном для поддержания стабильности в регионе".

Напомним: 5 января, после убийства Соединенными Штатами иранского военного командующего, Иран заявил, что снял с себя еще часть обязательств по соглашению.

Впоследствии в Тегеране объяснили, что об окончательном выходе речь не идет.

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