"Президент" Абхазии Хаджимба сложил полномочия

Об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что ранее протестующие пошли брать штурмом дачу Рауля Хаджимбы, требуя его отставки.

"Да, я ушел", - заявил "президент" самопровозглашенной республики.

Отвечая на вопрос, будет ли он участвовать во внеочередных "выборах президента Абхазии", Хаджимба ответил, что "жизнь покажет".

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной республики Абхазия назначила "выборы президента" на 22 марта. Так, ЦИК Абхазии не согласен с решением кассационной коллегии Верховного суда республики об отмене "результатов второго тура выборов президента", однако вынужден ему подчиниться.

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