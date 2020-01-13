США готовы к переговорам с Ираном без всяких условий

Об заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS News.

"Мы готовы сесть и обсудить без предварительных условий новый путь вперед - ряд шагов, благодаря которым Иран станет более нормальной страной", - сказал Эспер.

Американский министр раскритиковал Тегеран за первую реакцию на катастрофу украинского самолета и попытки доказать, что версия поражения ракетой - американская пропаганда.

Кроме того, Эспер подчеркнул, что администрация США не жалеет об устранении иранского генерала Касема Сулеймани, поскольку это позволило обеспечить Америке большую безопасность.

Напомним, отношения между США и Ираном накалились после уничтожения американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. В ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы США на территории Ирака.

Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран признал, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными.

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