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Меркель, Макрон и Путин обсудили минские договоренности на фоне смены власти в Украине

23.05.2019 / 10:45
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

 Они обсудили воплощение минских договоренностей на фоне смены власти в Киеве.

Об этом со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта сообщает DW.

Отмечается, что Меркель и Макрон раскритиковали указы главы Кремля об упрощении предоставления гражданства РФ украинцам.

"Канцлер Германии и президент Франции также заявили, что Россия сохраняет место в Совете Европы, но подчеркнули необходимость найти быстрое решение "еще открытых вопросов", чтобы она могла оставаться полноценным членом", - говорится в сообщении.

Кроме этого, политики обсудили ситуацию в Сирии и вокруг Ирана.

В то же время на сайте президента РФ отмечается, что во время разговора обсуждалась ситуация вокруг "внутриукраинской кризиса" и с учетом изменения украинской власти.

В Кремле заявили, что стороны согласились с "безальтернативностью" минских договоренностей как основы мирного урегулирования на Донбассе.

Президент РФ также напомнил о "приоритетности" вступления в Украине в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведении амнистии, размежевании сил и налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

На сайте Кремля сообщается, что Путин "обратил внимание" Меркель и Марона на принятый Верховной Радой "дискриминационный" закон об украинском языке как государственном.

Он также выразил непонимание относительно отказа отдельных государств рассмотреть этот вопрос на заседании Совбеза ООН.

Источник 

Путин, Меркель, Макрон
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