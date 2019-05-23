Минюст возразил Зеленскому: Богдан попадает под люстрацию

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

"Статус этой должности по Закону "О государственной службе" не имеет значения, ведь профильный Закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе. Так же не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения", - написал он.

"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять", - добавил он.

По его словам, обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа.

"В реестре люстрованих лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия Закона на основе его положений. Лица, которые оставили свои должности до вступления в силу Закона, не внесены в реестр. В то же время, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц внесенные в реестр люстрованих лиц", - написал Петухов.

О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"

Напомним: 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти.

"Администрация президента не является органом государственной власти, у Администрация нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые есть в аппарате", - сказал Рябошапка.

Ранее журналисты утверждали, что Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

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