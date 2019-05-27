Суд в США заблокировал строительство части стены на границе с Мексикой

Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о двух участках стены - 78 км в штате Нью-Мексико и 8 км в Аризоне. В своем решении судья указал, что абсолютный контроль Конгресса США над расходами бюджета не является ошибкой существующей в стране системы даже в тех случаях, когда идет вразрез с желаниями исполнительной власти.

В то же время судья отклонил ходатайство от представителей 20 штатов, требовавших отменить выделение финансирования на строительство стены.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен обратиться в Конгресс США с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, что в 1,5 раза больше от суммы, которую он просил направить в этом году.

Так, в конце февраля глава США призвал республиканцев в Сенате не поддерживать резолюцию демократов, которая запрещает инициированное им привлечение нецелевых средств на строительство стены на границе с Мексикой.

В феврале президент США обвинил представителей демократической партии в Конгрессе в нежелании поддержать рекомендации специалистов по поводу стены на границе с Мексикой.

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