Путин за сутки сменил премьера

Об этом сообщила 16 января пресс-служба Кремля

Дословно: "Владимир Путин подписал указ "О председателе Правительства Российской Федерации"… назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем Правительства Российской Федерации".

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее 16 января назначение Мишустина на пост премьер-министра России поддержали депутаты Госдумы.

Другим указом Путин учредил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.

Напомним: президент России Владимир Путин 15 января озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.

Вскоре после заявления премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту.

Медведеву Путин хотел предложить должность зампреда Совета безопасности.

На должность премьер-министра страны Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.

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