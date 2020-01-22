КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания

Об этом заявил советник представительства Северной Кореи при ООН Чу Ён Чхоль на Конференции по разоружению в Женеве во вторник, 21 января, сообщает Yonhap.

«Мы не нашли причины для дальнейшего одностороннего выполнения обязательства, которое другая сторона отказывается соблюдать», - сказал Чу.

Он также обвинил США в наложении «жестоких и негуманных санкций».

Чу также предупредил, что если США и дальше будут проводить враждебную политику против КНДР, Корейский полуостров никогда не будет денуклеаризирован.

Напомним, в начале года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял о намерении больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

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