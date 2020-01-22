Импичмент Трампа поддерживают более половины американцев

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса CNN, проведенного SSRS, сообщает "Европейская правда".

В то же время 45% опрошенных считают, что Сенат должен проголосовать против.

Почти семь из десяти американцев (69%) утверждают, что будущее судебное разбирательство в Сенате должно включать показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.

Это исследование стало первым крупным национальным телефонным опросом с тех пор, как статьи об импичменте были отправлены в Сенат. Это также первые результаты опроса с тех пор, как бизнесмен советского происхождения Лев Парнас, соратник адвоката Трампа Руди Джулиани, публично обвинил президента в кампании давления на Украину.

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