Войти | Зарегистрироваться
12:00

среда,
22 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Импичмент Трампа поддерживают более половины американцев

22.01.2020 / 10:23
Чуть больше половины американцев (51%) считают, что Сенат должен проголосовать за осуждение президента Дональда Трампа и отстранение его от должности в ходе предстоящего процесса импичмента.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса CNN, проведенного SSRS, сообщает "Европейская правда".

В то же время 45% опрошенных считают, что Сенат должен проголосовать против.

Почти семь из десяти американцев (69%) утверждают, что будущее судебное разбирательство в Сенате должно включать показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.

Это исследование стало первым крупным национальным телефонным опросом с тех пор, как статьи об импичменте были отправлены в Сенат. Это также первые результаты опроса с тех пор, как бизнесмен советского происхождения Лев Парнас, соратник адвоката Трампа Руди Джулиани, публично обвинил президента в кампании давления на Украину.

Источник 

США, импичмент, Трамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 января
21 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.