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В США в авиакатастрофе погибли известный баскетболист и его дочь

27.01.2020 / 18:43
Знаменитый баскетболист, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в городе Калабасас (Калифорния, США).

На борту вертолета кроме погибшего баскетболиста Коби Брайанта было еще восемь человек. Об этом CNN сообщили источники и официальные лица. Отмечается, что в вертолете также находилась 13-летняя дочь баскетболиста Джанна Мария.

Брайанту был 41 год. Всю свою карьеру (с 1996 по 2016 год) он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

Источник

США, гибель, вертолет, Коби Брайант
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