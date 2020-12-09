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Китайская COVID-вакцина от Sinovac показала эффективность 97%

09.12.2020 / 12:17
Индонезийская фармацевтическая компания Bio Farma заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцины от COVID-19, производимой китайской компанией Sinovac, показали эффективность препарата до 97%.

Об этом заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван.

«Наша группа из клинических испытаний, основываясь на промежуточных данных в течение одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают, что эффективность вакцины достигает 97%», - сказал Сетиаван.

Он не уточнил, был ли промежуточный результат получен на основе данных поздней стадии клинических испытаний. При этом другой представитель Bio Farma сообщил, что компания все еще собирает данные об эффективности в ходе текущего испытания третьей фазы.

Bio Farma не предоставила информации о количестве участников, заразившихся во время испытаний. Известно, что всего в испытаниях участвовали 1600 человек.

Сетиаван заявил, что Bio Farma будет ждать полных результатов, и ожидает, что Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии выдаст разрешение на применение вакцины уже в конце января перед началом массовой вакцинации.

Напомним, китайская антикоронавирусная вакцина от компании Sinovac Biotech - CoronaVac - продемонстрировала эффективность на первой и второй фазах клинических испытаний.

Она вызвала скорый иммунный ответ при испытаниях с участием около 700 человек. По словам экспертов, полученные результаты означают, что вакцина «подходит для экстренного использования».

Источник

коронавирус, вакцина, Китай
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