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Санду требует отставки правительства Молдовы, готовят вотум недоверия

09.12.2020 / 12:48
Избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала отставки действующего главы правительства страны Иона Кику.

Если премьер не подаст в отставку в ближайшие дни, то партия "Действие и солидарность" выдвинет вотум недоверия правительству.

Об этом Санду заявила в эфире телеканала PRO TV Chșinău, передает Newsmaker.

Санду также добавила, что парламент Молдовы также нужно распустить.

"Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то, скорее всего, коллеги из фракции "Действие и солидарность" предложат вотум недоверия Кабинету министров. Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем самое простое решение", - сказала она.

Напомним, 6 декабря в Кишиневе состоялась акция протеста сторонников Санду. Митингующие требовали роспуска парламента страны после скандальных решений относительно полномочий президента и статуса русского языка.

Россия может использовать газовые долги Молдовы для давления на Санду в вопросе урегулирования ситуации в Приднестровье. Санду требует от России вывода ее войск из региона.

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Молдова, Санду
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