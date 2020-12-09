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Додон урезал полномочия президента Молдовы перед инаугурацией Санду

09.12.2020 / 13:19
Действующий президент Молдовы Игорь Додон урезал президентские полномочия перед инаугурацией своей преемницы Майи Санду. Из подчинения президенту вывели Службу информации и безопасности Молдовы.

Об этом пишет point.md.

Как сообщила пресс-секретарь президента Кармена Стерпу, Додон обнародовал закон о переходе СИБ Молдовы в подчинение парламенту.

Отметим, накануне Конституционный суд Молдовы приостановил действие этого закона до принятия окончательного решения судьями. Если же суд сочтет этот закон неконституционным, его решение не повлияет на мандат нового главы СИБ.

Действие закона заблокировал депутат PAS и соратник Санду Сергей Литвиненко. Он отметил, что принятые парламентом поправки противоречат конституции Молдовы.

Ранее Санду потребовала отставки действующего премьера Иона Кику. Она также заявила, что в противном случае партия "Действие и солидарность" (PAS) выдвинет вотум недоверия правительству.

"Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то, скорее всего, коллеги из фракции "Действие и солидарность" предложат вотум недоверия Кабинету министров. Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем самое простое решение", - заявила Санду.

Источник

Молдова, Додон, Санду
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