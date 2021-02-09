Медведчук: Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик убежден в том, что незаконное введение санкций по отношению к каналам «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против гражданина Украины, народного депутата Тараса Козака является произволом власти, а все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

«Решением СНБО, введенным в действие указом Президента от 2 февраля 2021 года № 43/2021, к юридическим лицам-резидентам применена санкция в виде "прекращения предоставления услуг по ретрансляции" (пункт 6 Приложения 2), которая отсутствует в нормах действующего Закона Украины "О санкциях", так как была исключена из проекта при принятии его во втором чтении», – заявил Медведчук, указав, что, учитывая значимость этой формулировки для блокирования распространения сигналов этих телеканалов, а, следовательно, наличия очевидного мотива и преступного умысла, речь идет о служебном подлоге, осуществленном в СНБО.

Точно так же, отметил парламентарий, противоречат закону другие санкции, о чем заявлял Арсений Яценюк во время голосования по этому закону: «В том случае, если есть угроза национальной безопасности украинского государства, глава украинского государства через Совет национальной безопасности и обороны будет иметь право вводить ряд санкций наподобие тех, которые вводятся нашими западными партнерами – странами ЕС, США и "Большой семерки". Какие правки мы поддерживаем в данном законопроекте? Правительство предлагает исключить из перечня санкций ограничение и прекращение предоставления услуг почтовой связи, запрет и ограничение теле- и радиотрансляции, ограничение или прекращение деятельности средств массовой информации. Также ограничение и запрет и производства печатных СМИ и других информационных материалов. Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией».

Виктор Медведчук подчеркнул, что именно в этой редакции был принят закон.

Народный депутат проинформировал, что во время обсуждения принятия данного закона в Верховной Раде (что зафиксировано стенограммой заседания), народный депутат Олег Зарубинский обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку: «Кто может стать объектами применения санкций. Вы это огласили. Но в таблице, которую нам раздали, кроме иностранных государств, иностранных юридических лиц и так далее, в конце есть граждане Украины. Я хотел бы, чтобы все услышали, очевидно, тогда будет осознанное голосование, останутся ли граждане Украины или это касается нерезидентов?».

Медведчук напомнил, что на этот прямой вопрос Яценюк ответил, что санкции касаются лишь иностранных государств и иностранных компаний.

«Поэтому применение санкций к гражданину Украины Тарасу Козаку противоречит не только Конституции, действующему законодательству, но и самому закону, о чем было сказано уже в момент его принятия», – сообщил Виктор Медведчук.

Политик акцентировал внимание и на том, что уничтожением телеканалов и свободы слова в Украине, Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пошли на полное и открытое искажение смысла Закона Украины «О санкциях», на прямой подлог, что является уголовным преступлением, а жертвами этой лжи стали не только журналисты телеканалов, но и миллионы украинских граждан, которых лишили права получать объективную информацию.

«Более того, отключение трансляции телеканалов производилось 2 февраля, а Указ Президента вступил в силу 4 февраля. И все действия, направленные на блокирование телеканалов, которые производились в течении этих двух дней являются совершенно незаконными, а их непосредственные исполнители должны понести ответственность в порядке, установленном законом, тем более что сам Президент Зеленский признал этот факт. 5 февраля он подписал указ № 48/2021, которым отменил ряд ранее изданных президентских указов, регулировавших процедуру их публикации и вступления в силу. Фактически это первое, но далеко не последнее признание Зеленским своих незаконных действий», – констатировал Виктор Медведчук.

Поэтому, подытожил председатель Политсовета ОПЗЖ, гражданам Украины и международным партнерам нашей страны стоит задуматься даже не над тем, что уничтожается Конституция Украины, попираются свободы людей и законы страны, а над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

«Это самый короткий путь к национальной катастрофе из всех, которые могут быть», – резюмировал Виктор Медведчук.