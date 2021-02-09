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Преемник Меркель в партии открыто поддержал европейскую перспективу Украины

09.02.2021 / 16:47
Армин Лашет, который возглавил самую мощную партии Германии, Христианско-демократический союз (ХДС), считает необходимым предоставить Украине перспективу членства в ЕС.

Об этом Лашет заявил в интервью немецкому изданию Internationale Politik.

В беседе, стала его первым после избрания интервью, посвященным вопросам внешней политики, политик сделал несколько заявлений об усилении поддержки Украины. В частности, он поддержал сохранение санкций против РФ и дальнейшее сближение Украины с ЕС.

Как известно, в январе партия ХДС, членом которой является также действующий канцлер Ангела Меркель, завершила выборы нового руководителя. Победил Анри Лашет, который имеет имидж сторонника сотрудничества с РФ (подробнее в статье Друг России во главе партии Меркель: чего ждать от изменений в главной политсиле Германии).

Однако в ответе на прямой вопрос журналиста о своей пророссийскость он категорически это опроверг и попросил "не навешивать ярлыки"

В качестве подтверждения своих слов, Лашет заявил, что критикует РФ за "незаконную аннексию Крыма, вооруженные силы на Востоке Украины, за отравление и арест Навального", а также напрямую заявил о "поддержке санкций ЕС против России, поскольку мы (Германия и ЕС ) не можем принять нарушения границ и использования силы против других государств в Европе".

Впоследствии в разговоре Лашета спросили о перспективе членства Украины и он объявил о поддержке этой идеи.

"Этот вопрос сейчас не поднимается. Но у нас есть большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, и мы должны поддержать Украину в ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу", - заявил Лашет. Необходимо заметить, что от действующего канцлера Меркель таких заявлений до сих пор не звучало.

В то же время, Армин Лашет высказался за достройку "Северного потока-2", который он считает "экономическим проектом", но подчеркнул, что в случае его запуска в эксплуатацию должны быть учтены геополитические интересы Украины.

Истчоник

Германия, Лашет
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