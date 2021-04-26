Из переписки нового главы ХДС и Медведчука становится понятно, что идейно их позиции совпадают – Калиниченко

Об этом в своей колонке для издания «Капитал» написал политический аналитик Алексей Калиниченко.

«Прежде чем стать кандидатом на пост канцлера, Армин Лашет победил на внутрипартийных выборах в ХДС. Сильные стороны Армина Лашета – это опыт работы премьером самой богатой и экономически развитой земли ФРГ – Северного Рейна-Вестфалии, а также умение договариваться и находить союзников. Например, на внутрипартийных выборах в ХДС он договорился о поддержке с самым популярным политиком левого крыла ХДС Йенсом Шпаном и привлек его сторонников на свою сторону. Совместная программа двух политиков называется #Impulse2021, она содержит также пункты о защите рабочего класса, что выглядит как влияние левого крыла в ХДС», – поведал о Лашете автор публикации.

Калиниченко уточнил, что Армин Лашет является главой правительства самой экономически развитой земли ФРГ – Северный Рейн-Вестфалия.

«Северный Рейн-Вестфалия – самая богатая среди земель ФРГ. По оценке www.ceicdata.com, ВВП провинции Северный Рейн-Вестфалия в 2020 году составил 697,125 миллиарда евро – это первое место в ФРГ. Следом идут Бавария с 610,217 миллиарда и Баден Вюртемберг с 500,790 миллиарда евро», – привел данные аналитик.

«Что касается на сегодняшний день самого горящего вопроса политической повестки в виде газопровода «Северный поток-2», то Армин Лашет однозначно «за» завершение строительства. В то же время позиция нового главы ХДС заключается в том, чтобы «гарантировать геополитические интересы Украины», о чем он прямо публично заявляет», – добавил аналитик.

По словам Калиниченко, среди украинских политиков первой величины новый глава ХДС выразил готовность сотрудничать с Виктором Медведчуком.

«В то же время Армин Лашет – не чужой для Украины человек. Среди фигур первой величины Армин Лашет контактирует с таким политиком как Виктор Медведчук – председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь», – отметил аналитик.

«По словам Лашета, высказанным в официальном письме в адрес Медведчука, становится ясно: идейно их позиции совпадают в том плане, что оба выступают за конструктивное сотрудничество. «Мы выступаем за сотрудничество, а не за разобщённые подходы государств к решению тех или иных проблем», – гласит цитата Лашета в адрес главы политсовета ОПЗЖ Медведчука», – подчеркнул Калиниченко.

Также он обратил внимание, что оба кандидата на пост канцлера – и Армин Лашет, и Маркус Зедер – открыто и прямо выступали за достройку «Северного потока-2».

«В частности, во время скандала вокруг Алексея Навального и Лашет, и Зедер выступали в унисон, заявив, что «Северный поток-2» и дело основателя Фонда борьбы с коррупцией – это разные вещи. Зедер заявил, что в свете госпитализации и обвинений в отравлении Навального завершение строительства газопровода из России в Германию предстанет «не в положительном свете», но призвал не связывать эти вопросы. «Это не вопрос государства, но частных инвестиций. На наш взгляд, одно не связано с другим», – оъяснил позицию политиков аналитик.

А Лашет заявил, что власти РФ должны немедленно освободить Навального, но судьбу «Северного потока-2» нельзя привязывать к истории с «отравлением» оппозиционера. «Но вопрос, будет ли газ поступать к нам по суше или по морю, не зависит от этого», - подчеркнул глава ХДС Армин Лашет», – заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.