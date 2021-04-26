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Во Львовской области отменили "красный" уровень эпидопасности

26.04.2021 / 14:54
Наивысший, "красный" уровень эпидемической опасности отменяется на территории Львовской области с полуночи 26 апреля.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 апреля.

Как сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины, в области наблюдается стабилизация эпидемической ситуации с распространением Covid-19 и есть все предпосылки перевести регион из красного в желтый уровень эпидемической опасности.

"Все пять показателей, по которым проводится мониторинг, соответствуют тем показателям, которые указаны в постановлении Кабинета министров. Видим спад заболеваемости за последнюю неделю минус 27%, а за последние три недели заболеваемость уменьшилась в два раза. Такая же ситуация и с госпитализацией. За последнюю неделю минус 20%, а за последние три недели количество госпитализаций уменьшилось в 2 раза", - отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он также добавил, что наблюдается и стабилизация заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

В Кабмине сообщили, что руководителю Львовской областной государственной администрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, а также ежедневную оценку эпидемической ситуации в регионе, в частности, на уровне объединенных территориальных громад и при необходимости ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические меры по сдерживанию распространения Covid-19.

Источник

Львовская область, Covid-19
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