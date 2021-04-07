Глава крупнейшей партии Германии поблагодарил Виктора Медведчука

«Большое спасибо за добрые пожелания по случаю моего избрания на должность председателя Христианско-демократического союза Германии. Я благодарен за Ваши теплые слова, ‒ написал Армин Лашет. ‒ Широкая положительная обратная связь и высокое доверие к депутатам партии помогают усиливать позиции ХДС в качестве современной народной политической силы в сердце Европы, которая ведет Германию к успешному будущему».

Армин Лашет отметил, что Германия, Европа и весь мир переживают сегодня важный исторический этап. А пандемия, вызванная COVID-19, лишь увеличивает масштабы глобальных вызовов. Но Христианско-демократический союз (членом которого является также канцлер Германии Ангела Меркель) «стремится противостоять этим вызовам вместе с партнерами и друзьями в Европе и во всем мире», подчеркивается в письме.

«Мы ориентированы на сотрудничество, а не на индивидуальные подходы отдельных государств. Для этого у нас есть вполне реалистичный взгляд на положение дел, а также четкий "ценностный компас", ‒ написал Лашет Медведчуку. ‒ Мы должны принимать этот мир таким, какой он есть, чтобы сделать его лучше. На этом пути мы всегда рады любой поддержке».