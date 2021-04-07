Катастрофа самолета МАУ: в Иране предъявили обвинения десяти чиновникам

Об этом сообщает АР.

"... Было выдвинуто обвинительное заключение по делу об украинском самолете, проведено серьезное и точное расследование, и предъявлены обвинительные акты в отношении 10 виновных лиц", - говорится в заявлении военного прокурора Голамаббаса Торки.

Имена вышеупомянутых лиц и другие детали не обнародовали.

Напомним, иранский орган гражданской авиации 17 марта обнародовал окончательный отчет о катастрофе украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. В документе отмечается, что причиной решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы, а его заместитель Евгений Енин заявил, что Украина будет требовать рассмотрения на Совете ICAO обнародованного Ираном отчета о катастрофе самолета МАУ, а также восстановление и продолжение иранской стороной технического расследования.

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS-752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел катастрофу в Иране 8 января 2020 года. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек, которые были в самолете, погибли, среди них 11 украинцев.

Иранские власти после нескольких дней возражений признали, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

20 февраля 2021 года в Иране заявили о завершении расследования по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном.

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